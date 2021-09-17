В Красноярске из бюллетеней вычеркнули реального кандидата в депутаты Заксобрания

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдатели в Красноярске обнаружили бюллетени с вычеркнутой фамилией зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания края от одной из политических партий.

О нарушении сообщил сам кандидат в социальных сетях. По его словам, оно произошло на избирательном участке № 269 в Ленинском районе Красноярска. Члены избирательной комиссии вычеркнули его имя из бюллетеней вместо отстраненного от выборов однофамильца.

В избиркоме края "Интерфаксу" инцидент подтвердили, отметив, что произошла ошибка. В настоящее время она устранена.

"Данные избирательные бюллетени изъяты и будут признаны недействительными. В настоящее время на избирательном участке все бюллетени содержат сведения о зарегистрированных кандидатах. Для обеспечения достоверности результатов голосования на этом участке будет произведен ручной подсчет голосов", - сообщил журналистам глава краевого избиркома Алексей Подушкин.

С 17 по 19 сентября в Красноярском крае проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание региона четвертого созыва. В эти дни избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 часов.

На территории края организовано 2 135 избирательных участков, еще 26 создано дополнительно в местах временного пребывания граждан (вокзалы, больницы, СИЗО).