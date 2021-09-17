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В Омске избирательный участок эвакуировали из-за сигнала о пожаре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Омске на избирательном участке в одной из школ сработала противопожарная сигнализация, членов избиркома оттуда эвакуировали вместе с документами, рассказал "Интерфаксу" зампредседателя региональной избирательной комиссии Михаил Мордовин.

По его словам, это произошло около часу дня на 264-м участке в Кировском округе.

"Оперативно прибывшие экстренные службы провели эвакуацию. Члены избирательной комиссии вместе с документацией и избирательными ящиками спокойно вышли из спортзала, где располагается участок", - сказал он.

По словам Мордовина, помещение проверили сотрудники МЧС, и оказалось, что тревога была ложной. В школе не было ни задымления, ни пожара.

"После этого так же организованно члены избирательной комиссии вернулись на свои места и продолжили работу в штатном режиме", - добавил Мордовин.

Омск Михаил Мордовин МЧС

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