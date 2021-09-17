Песков не увидел в очередях на участки признаков принуждения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал недоумение, комментируя предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов в пятницу - результат административного давления.

"Они приняли решение и пришли голосовать, согласитесь. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать очереди на участках, в частности, из полицейских, и предположение, что это - следствие настоятельных рекомендаций или прямого давления со стороны работодателя.

По мнению Пескова, наличие очередей может свидетельствовать о том, что людям удобнее проголосовать именно в пятницу.

"А почему нужно считать, что это принуждение? Я просто не понимаю сути вашего вопроса. Люди же приходят голосовать. И военные голосуют, и полицейские голосуют. Абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные. Кто-то, наоборот, хочет сходить на выходных. Откуда вывод о том, что это принуждение?" - сказал пресс-секретарь главы государства.

Новость дополняется