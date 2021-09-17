Поиск
Хроника последних дней СССР

Песков не увидел в очередях на участки признаков принуждения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал недоумение, комментируя предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов в пятницу - результат административного давления.

"Они приняли решение и пришли голосовать, согласитесь. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать очереди на участках, в частности, из полицейских, и предположение, что это - следствие настоятельных рекомендаций или прямого давления со стороны работодателя.

По мнению Пескова, наличие очередей может свидетельствовать о том, что людям удобнее проголосовать именно в пятницу.

"А почему нужно считать, что это принуждение? Я просто не понимаю сути вашего вопроса. Люди же приходят голосовать. И военные голосуют, и полицейские голосуют. Абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные. Кто-то, наоборот, хочет сходить на выходных. Откуда вывод о том, что это принуждение?" - сказал пресс-секретарь главы государства.

Новость дополняется

Дмитрий Песков

Новости

Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции и убийстве под Воронежем

Портал Госуслуг атакуют хакеры из США, Германии, РФ, Китая и Украины

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID

Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID

РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

В Кремле считают "Умное голосование" вредным для избирателей

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что пока рано говорить о новой волне COVID

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что пока рано говорить о новой волне COVID

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Надежды ЦБ на саморегулирование банков пока не оправдались

В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек

В России коронавирус за сутки выявили у 19 905 человек

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков

Набиуллина задумала нарушить монополию отдельных платежных систем и банков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');