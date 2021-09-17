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Хроника последних дней СССР

Мосгоризбирком не увидел нарушений в подвозе военных на избирательные участки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Организованная доставка военнослужащих на избирательные участки не запрещена, нарушения в этом нет, сообщили в Мосгоризбиркоме.

"В военной части установлен особый распорядок дня, не предполагающий для военнослужащих возможности произвольно покидать место службы в любое время, для указанной категории граждан организуется централизованное или группами направление на УИК (участковую избирательную комиссию, - ИФ) для реализации их избирательного права. Нарушений нет", - сообщили в столичном избиркоме.

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Ранее в Мосгоризбирком поступило обращение по поводу подвоза военных на участок № 2577 в районе Крылатское.

В комиссии пояснили, что по закону запрещен подвоз избирателей только кандидатам, а также политическим партиям, выдвиженцы которых участвуют в выборах, аффилированных с ними лиц.

Другие граждане и организации могут содействовать избирателям в реализации их прав, отметили в Мосгоризбиркоме.

В пятницу открылось трехдневное голосование на выборах в Госдуму.

Мосгоризбирком

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