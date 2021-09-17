Путин предложил единовременно выплатить по 50 тыс. руб. блокадникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату блокадникам Ленинграда по 50 тыс. рублей.

"Поддержка блокадников - это наш священный, нравственный долг, в связи с 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни" предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жители блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской республике, Литовской республике, Эстонской республике и на территориях республики Абхазия и республики Южная Осетия, и Приднестровье", - сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в пятницу в режиме видеоконференции.

"Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", - сказал Путин.

По словам президента, в мире знают о стойкости и мужестве ленинградцев. "И вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев", - сказал Путин.

Позднее в пятницу стало известно, что президент РФ подписал указ о единовременной выплате в 50 тыс. рублей в этом году блокадникам Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.