В Петербурге выплатят по 50 тыс. рублей блокадникам, которых не коснулся указ президента

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Блокадники, которые прожили в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату из городского бюджета в 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора по итогам совещания главы города Александра Беглова с членами правительства города.

"Было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату - 50 тыс. рублей - петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырёх месяцев", - говорится в сообщении.

Губернатор дал поручение подготовить соответствующее постановление.

В городской администрации напомнили, что в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате - 50 тыс. рублей - гражданам РФ, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и постоянно проживают в России, в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Выплаты рассчитаны на федеральных льготников, к котором относятся блокадники, прожившие в осажденном городе более четырех месяцев. Деньги им будут выплачены из федерального бюджета.

Тех, кто прожил в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев, приравняли к блокадникам, согласно изменениям в Социальном кодексе Петербурга, которые были внесены в декабре 2019 года по инициативе губернатора. По этим поправкам, тем, кто жил в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, из городского бюджета предоставляются те же меры социальной поддержки, что и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Сегодня в Петербурге 2150 таких жителей.

В январе этого года председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что всего в городе живут более 69 тыс. блокадников.