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Регистрация "Газпрома" в Петербурге даст городу почти 60 млрд руб. в 2021-22 гг.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Перерегистрация ПАО "Газпром" как налогоплательщика в Санкт-Петербург, состоявшаяся в августе, даст бюджету города почти 60 млрд рублей в 2021-2022 годах. Часть этих денег будет направлена на строительство метрополитена.

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин напомнил, что "Газпром", построивший в городе офис, перерегистрируется и как налогоплательщик. "И это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году - порядка 40 млрд рублей", - сказал Путин, отметив, что важно использовать деньги на приоритетные направления развития города.

По словам Беглова, значительную часть этих ресурсов город направит на строительство метрополитена, для которого город создал СП с банком ВТБ.

"С учетом новых поступлений от "Газпрома" увеличим ежегодное финансирование метро до 50 млрд рублей (с планировавшихся 20 млрд - ИФ)", - сообщил губернатор.

Новую редакцию устава ПАО "Газпром" с местонахождением в Санкт-Петербурге налоговые органы зарегистрировали в начале августа. В качестве адреса штаб-квартиры концерна указан "Лахта Центр" - Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Решение о внесении соответствующих изменений в устав акционеры "Газпрома" приняли на годовом собрании в июне.

Беглов в июне так комментировал юридический переезд "Газпрома" в город: "Финансовые службы правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет. Уверен, переезд "Газпрома" в Петербург окажет значимое влияние на экономику города".

Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург начался десять лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

Газпром Петербург

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