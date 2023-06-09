"Газпром" повысил оценку перечисления налогов в бюджет Петербурга до 250 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Газпром", по уточненным данным, перечислил в бюджет Петербурга в 2022 году около 250 млрд рублей налогов, говорится в отчете "Газпрома" в области устойчивого развития.

"Налоговые платежи группы "Газпром" в бюджет Петербурга, где располагается штаб-квартира группы, в 2022 году составили около 250 млрд рублей, то есть более 20% доходов Петербурга", - сообщает компания.

В декабре 2022 года компания предварительно оценивала, что группа "Газпром" по итогам прошлого года перечислит в бюджет города 230 млрд рублей налогов.

Общий объем доходов бюджета Петербурга по итогам 2022 года, как заявлял губернатор города Александр Беглов, составил 1,162 трлн рублей.

По итогам 2022 года " Газпром" заплатил в бюджетную систему страны более 5 трлн рублей налогов (5,381 трлн рублей, согласно опубликованному в пятницу отчету), что сделало компанию крупнейшим налогоплательщиком в стране.

Новую редакцию устава ПАО "Газпром" с местонахождением в Петербурге налоговые органы зарегистрировали в начале августа 2021 года. В качестве адреса штаб-квартиры концерна указан "Лахта Центр" - Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Решение о внесении соответствующих изменений в устав акционеры "Газпрома" приняли на годовом собрании в июне 2021 года.

Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург начался в 2011 году с "Газпром нефти" , которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.