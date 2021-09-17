Житель КЧР задержан за организацию экскурсии на ледник, где погибли две туристки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Карачаево-Черкессии, организовавшего экскурсию на ледник Алибек в Домбае, где погибли 14 сентября две женщины, сообщает Следственный комитет РФ в пятницу.

"По версии следствия, подозреваемый, не имея прав на предоставление туруслуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подозреваемый задержан.