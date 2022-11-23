Организатор экскурсии на ледник в КЧР получил срок за гибель двух туристок

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Карачаево-Черкесии приговорил к трем годам колонии-поселения организатора туристической экскурсии на высокогорный ледник Алибек, где в сентябре 2021 года при обрушении льда погибли две женщины, сообщило региональное управление СКР.

Житель аула Сары-Тюз признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Приговор в законную силу не вступил.

Следствие и суд установили, что 14 сентября 2021 года он повел группу на ледник в Верхне-Тебердинском поселении, "не имея прав на предоставление туристических услуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья потребителей". В группе было шесть экскурсанток из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

У ледника он предложил туристам сфотографироваться у ледниковой пещеры, образованной вследствие таяния льда. В этот момент на них упали отколовшиеся глыбы льда. Две женщины погибли, еще одна получила травмы.

Позже власти региона заявили, что обрушение части ледника было вызвано его сильным таянием из-за природно-климатических факторов.

Подозреваемый организатор экскурсии был задержан 17 сентября 2021 года.