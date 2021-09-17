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Хроника последних дней СССР

В Балашихе опечатали КОИБ после подозрений о вбросе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Балашихе приостановили работу избирательного участка №3667, где появились подозрения о вбросе, КОИБ на участке опечатали, сообщили в Мособлизбиркоме.

"Не буду кривить душой, скажу прямо - сказать, что это какая-то провокация, или сказать, что это полноценный вброс, - однозначно сейчас нельзя", - сказал председатель регионального избиркома Илья Березкин в информационном центре Центризбиркома.

По его словам, обсуждается решение возобновить голосование на этом участке с использованием стационарной урны.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что информация о возможном вбросе в Балашихе появилась в канале Telegram "Команда Пивоварова". В канале появились три записи с камеры наблюдения на этом участке.

Балашиха Московская область Центризбирком Мособлизбирком Илья Березкин Элла Памфилова

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