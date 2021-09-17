В Перми выдавали бюллетени со снятым с выборов кандидатом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Перми на избирательном участке №3432 наблюдатель обнаружил, что избирателям выдавали бюллетени с фамилией кандидата, снятого с выборов. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе краевого избиркома. Недочет исправили, несоответствия во всех бюллетенях теперь устранены.

"В число бюллетеней, выданных избирателям, попало небольшое количество тех, на которых не вычеркнут снятый с выборов по решению суда кандидат. Благодаря сообщению независимого наблюдателя и оперативной реакции на него со стороны крайизбиркома данный факт был выявлен и оперативно исправлен", - сказали в комиссии.

"Правовых последствий данная ситуация за собой не влечет. При подведении итогов голосования по данному участку данные бюллетени учитываться не будут", - добавил представитель комиссии.

По данным местных СМИ, речь идет о бывшем кандидате в депутаты Пермской городской думы Александре Семеновой.