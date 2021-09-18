Уже две трети подавших заявки жителей Нижегородской области проголосовали онлайн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 66% жителей Нижегородской области, из числа подавших заявки, проголосовали на выборах в Госдуму дистанционно.

Согласно данным сайта электронного голосования по выборам депутатов Госдумы РФ на 10:08 субботы, по федеральному и одномандатным округам проголосовали 66,18 % избирателей.

Лидером в ДЭГ по выборам депутатов в регионе является Приокский одномандатный избирательный округ №130.

Всего в Нижегородской области записались для онлайн-участия в выборах 126 493 человек.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, дистанционное голосование будет проводиться с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять в нем участие смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.