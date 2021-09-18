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Хроника последних дней СССР

Явка на электронное голосование в Ярославской области превысила 75%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Ярославской области по состоянию на 8:00 субботы участие в электронном голосовании приняли 75,81% жителей, выбравших этот способ волеизъявления, свидетельствуют данные ЦИК.

Ярославская область в этом году стала одним из шести регионов, где доступно дистанционное электронное голосование. На участие в ДЭГ в регионе зарегистрировались 86758 человек (в прошлом году на довыборах в Госдуму - более 18 тысяч человек).

По данным Ярославского облизбиркома, очная явка в регионе по состоянию на 20:00 первого дня голосования составила 11,18%, на избирательнее участки пришли более 102,5 тысячи человек.

"Муниципальные районы сохранили лидирующие позиции по количеству проголосовавших", - сообщил журналистам председатель облизбиркома Олег Захаров.

Так, в Мышкинском районе в первый день голосования приняли участие 24,6% избирателей, В Пошехонском, Брейтовском м Некоузском - чуть более 20%.

Общая явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на 20:00 (по московскому времени) в первый день голосования составила 16,85%.

Ярославская область

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