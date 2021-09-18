Избирком опроверг вброс бюллетеней на выборах в Кузбассе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Горизбирком города Осинники (Кемеровская область) опроверг появившуюся в СМИ информацию о вбросе бюллетеней на одном из участков, основанную на размещенной в интернете видеозаписи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Утром 18 сентября была опубликована видеозапись, на которой, по словам автора, члены избирательной комиссии перекладывали бюллетени в сейф-пакет после закрытия участка. Мэрия, со ссылкой на горизбирком сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

"После закрытия участка в сейфы были помещены избирательные бюллетени в сейф-пакетах, избирательная документация, списки избирателей, неиспользованные бюллетени. На видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в регионе проголосовали более 45% избирателей.

По данным местных информпорталов, автором записи является член УИК с правом решающего голоса, который вместе с кандидатом, которого он представляет, планировали добиваться отмены результаты голосования на участке.