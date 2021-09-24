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Более 40 тыс. бюллетеней признано недействительными на выборах в 43 регионах РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В ходе прошедших выборов были признаны недействительными 40605 бюллетеней на 157 избирательных участках 43 регионов России, заявила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На сей момент признано комиссиями недействительными 40605 бюллетеней, это 0,0004%, это значит десятитысячная доля процента от числа бюллетеней, выданных избирателю (...) на 157 избирательных участках в 43 регионах страны", - сказала Памфилова в Центризбиркоме.

По ее словам, среди причин аннулирования бюллетеней - брак в тираже бюллетеней, не позволяющий КОИБам считывать с них отметки; некачественно оформленные реестры выездного голосования; заполнение бюллетеней членами избиркомов за избирателей; нарушение целостности или правил запечатывания сейф-пакета или переносного ящика; обнаружение в переносном ящике большего числа бюллетеней, чем приложенных к нему заявлений о голосовании на дому и отсутствие марок на бюллетенях.

"Несомненно, более тщательно будут изучены правоохранительными органами причины вбросов бюллетеней, допущенных на избирательных участках в республиках Адыгея, Северная Осетия - Алания, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях", - добавила Памфилова.

Элла Памфилова ЦИК РФ

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