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Хроника последних дней СССР

В ЦИК РФ сообщили о круглосуточных DDoS-атаках на платформу для голосования

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России совершаются практически в круглосуточном режиме, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев "Интерфаксу".

"Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика. Мы научились достаточно успешно с этим справляться, системы защиты справляются", - сказал Булаев в воскресенье.

Явка российских избирателей, которая в настоящее время превышает 30%, соответствует ожиданиям Центризбиркома России, поток избирателей формируется равномерно, удается соблюдать санитарные нормы, заявил Булаев.

"На мой взгляд, голосование идет в достаточно спокойном режиме. Есть, конечно, некоторые (случаи) некорректного поведения кандидатов и партий. Выборы - это достаточно эмоциональное событие для участников избирательного процесса", - сказал Булаев.

18 сентября глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук сообщил, что в первый день голосования на выборах Центризбирком России зафиксировал три кибератаки на ресурсы комиссии из зарубежных стран. Также DDOS-атака была совершена в субботу.

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