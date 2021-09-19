Явка на парламентских выборах в России превысила 40%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на середину третьего дня голосования превысила 40%.

"Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва (явка) - 40,49%", - такие данные опубликованы на экране в информационном центре ЦИК РФ.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня.

В частности, проходит более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России. Большинство из них - это выборы муниципального уровня. В 46 регионах выбирают органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах проходят выборы высших должностных лиц субъектов Федерации (в Мордовии, Туве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - главы субъектов избираются депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.