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На выборах в России выявили восемь случаев вбросов бюллетеней в шести регионах

Более 7 тысяч бюллетеней признаны недействительными в 14 регионах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В шести субъектах РФ было подтверждено восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней, эти бюллетени признаны недействительными, заявила в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова.

Инциденты зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. "В республике Адыгея, Брянской, Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса", - сказала она.

"Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - уточнила Памфилова.

Речь идет об Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.

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