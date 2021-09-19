Поиск
Хроника последних дней СССР

В Адыгее возбуждено дело по факту вброса бюллетеней на одном из участков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Адыгее после вброса на одном из участков, сообщил в воскресенье глава избиркома Нурбий Самогов.

"В обед поступил сигнал: на 158 участке произошел вброс. Мы сразу среагировали. Я направил в ТИК своих специалистов, все пролистали, перемотку сделали, и увидели, что с 12:19 до 12:25, то есть в течение 6 минут был вброс, на что мы сразу среагировали, отправили комиссию в УИК, составили акт, закрыли ящик и сразу поставили другой ящик, чтобы люди могли продолжить голосовать", - рассказал он во время прямого включения в ЦИК.

В РоссииНа выборах в России выявили восемь случаев вбросов бюллетеней в шести регионахЧитать подробнее

По его словам, факт вброса зафиксировала полиция, СК РФ возбудил уголовное дело. Как уточнил "Интерфаксу" представитель республиканского избиркома, дело возбуждено по ч. 1 ст. 142 УК РФ.

В Адыгее проходят выборы по 20 выборным кампаниям. Жители региона выбирают депутатов Госдумы, состав регионального парламента - Государственного Совета-Хасэ Адыгеи и членов представительных органов нескольких муниципалитетов.

Адыгея

Новости по теме

Новости

На выборах в России выявили восемь случаев вбросов бюллетеней в шести регионах

Обломки упавшего ранее гидросамолета нашли в ХМАО

В России за сутки выявили почти 20,2 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 20,2 тыс. новых случаев COVID-19

Явка на выборах в Госдуму в РФ на третий день голосования превысила 35%

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

В ЦИК РФ сообщили о круглосуточных DDoS-атаках на платформу для голосования

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

Что произошло за день: суббота, 18 сентября

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');