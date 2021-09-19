В Адыгее возбуждено дело по факту вброса бюллетеней на одном из участков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Адыгее после вброса на одном из участков, сообщил в воскресенье глава избиркома Нурбий Самогов.

"В обед поступил сигнал: на 158 участке произошел вброс. Мы сразу среагировали. Я направил в ТИК своих специалистов, все пролистали, перемотку сделали, и увидели, что с 12:19 до 12:25, то есть в течение 6 минут был вброс, на что мы сразу среагировали, отправили комиссию в УИК, составили акт, закрыли ящик и сразу поставили другой ящик, чтобы люди могли продолжить голосовать", - рассказал он во время прямого включения в ЦИК.

По его словам, факт вброса зафиксировала полиция, СК РФ возбудил уголовное дело. Как уточнил "Интерфаксу" представитель республиканского избиркома, дело возбуждено по ч. 1 ст. 142 УК РФ.

В Адыгее проходят выборы по 20 выборным кампаниям. Жители региона выбирают депутатов Госдумы, состав регионального парламента - Государственного Совета-Хасэ Адыгеи и членов представительных органов нескольких муниципалитетов.