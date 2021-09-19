Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Северной Осетии в воскресенье единогласно поддержали кандидатуру Сергея Меняйло на должность главы республики, сообщил председатель республиканского парламента Алексей Мачнев.

"Секретариату парламента республики Северная Осетия оформить решение об избрании Сергея Меняйло главой республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, разрешите поздравить Сергея Ивановича с избранием", - сказал он на заседании регионального парламента.

Председатель счетной комиссии парламента Северной Осетии сообщил, что за кандидатуру Меняйло проголосовали 57 депутатов.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий, назначив врио главы республики Сергея Меняйло.

30 августа Путин внес в парламент республики Северная Осетия-Алания для избрания на должность главы республики три кандидатуры: врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло и депутатов парламента республики Валерия Баликоева и Медея Элдзарова.