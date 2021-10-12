Анатолий Серышев стал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Серышев родился в 1965 году. Помощником президента был назначен в июне 2018 года.

Ранее с 2016 года по апрель 2021 года пост полпреда президента в СФО занимал Сергей Меняйло. В апреле он был назначен врио главы Северной Осетии, а в сентябре депутаты парламента республики поддержали его кандидатуру.