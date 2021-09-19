Экзит-полы ФОМ показали победу Дегтярева на выборах хабаровского губернатора

Михаил Дегтярев с сыном на избирательном участке Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора в Хабаровском крае в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР, свидетельствуют данные экзит-полов ФОМ.

Дегтярев набирает 61,6% голосов, Марина Ким от "Справедливой России - Патриотов - За правду" - 24,4%. Кандидат от "Партии пенсионеров" Владимир Парфенов набирает 8,2%, Бабек Мамедов от партии "Родина" - 3,2%, еще 2,6% - недействительные бюллетени.

Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 22 934 человека.

Как сообщили в ФОМ, выборка опроса репрезентирует избирателей Хабаровского края и включает 200 избирательных участков в 57 населенных пунктах. "Методика предусматривает опрос по всем 200 участкам каждый день. В зависимости от размера избирательного участка был задан шаг отбора респондентов для проведения опроса (от 1 до 15)", - говорится в сообщении фонда.

Голосование в Хабаровском крае завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).