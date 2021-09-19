Экзит-пол выявил лидерство врио главы Тывы на выборах губернатора

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На выборах главы Республики Тыва лидирует врио губернатора Владислав Ховалыг от "Единой России". Таковы данные экзит-пола, которые транслирует "Россия 24" (ВГТРК).

По данным телеканала, Ховалыг набирает 84,8%, а учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол от КПРФ - 6,5%.

В РФ на выборах, которые в этом году длятся три дня с 17 по 19 сентября, выбирают глав девяти регионов.

Голосование в Республики Тыва завершилось в 20:00 по местному времени (16:00 по Москве).