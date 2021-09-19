"Новая газета" сообщила о DDos-атаке на свой сайт

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сайт "Новой газеты" недоступен из-за DDos-атаки, его работа должна быть восстановлена в течение часа, сообщает в воскресенье издание.

"В 14:45 по Москве сайт "Новой газеты" подвергся DDoS-атаке, но справлялся с ней. К 15:06 по Москве мощность атаки еще больше выросла. Трафик достиг 3 гигабит в секунду. Сайт "Новой газеты" пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду. Мы рассчитываем, что максимум в течение ближайшего часа http://novayagazeta.ru будет доступен", - говорится в его сообщении в соцсетях.

Сейчас издание готовит резервный IP-адрес, который поднимется сразу с максимальной защитой от DDoS-атаки.

В настоящее время сайт "Новой газеты" недоступен.