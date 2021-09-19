Сайт "Новой газеты" после восстановления снова подвергся DDos-атаке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сайт "Новой газеты" восстановил свою работу, однако подвергся второй, более сильной DDos-атаке, сообщает в воскресенье издание.

"Около 17:00 мы восстановили работу сайта, но теперь редакция фиксирует вторую, более мощную DDoS-атаку на "Новую газету". В этот раз мощность 10 гигабит в секунду (примерно 1,2 млн запросов на сайт в секунду)", - говорится в его сообщении в соцсетях.

Ранее сообщалось о первой DDos-атаке на сайт "Новой газеты", в результате чего он был недоступен некоторое время.