В Пятигорске освободили от должности главу участковой комиссии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председателя участковой избирательной комиссии в городе Пятигорск (Ставропольский край), где в ночь на воскресенье камеру видеонаблюдения закрывали тряпкой, освободили от должности, заявил председатель крайизбиркома Сергей Тарасов.

"Мы посчитали, что есть существенные основания полагать, что могли быть нарушения избирательного процесса. В этой связи мы предложили территориальной избирательно комиссии освободить от должности председателя этой участковой комиссии. Не исключаю, что бюллетени, которые хранятся в сейф-пакетах за 17 и 18 сентября, будут признаны недействительными", - сказал он журналистам в воскресенье.

Как добавил Тарасов, "очень обидно, что участковая избирательная комиссия допустила такое нарушение, которое демонстрирует неуважение к избирателям, которые сделали свой выбор".

По его словам, бюллетени с голосами за 17 и 18 сентября хранятся в двух отдельных сейф-пакетах. Бюллетени за 19 сентября будут учитываться, они находятся в отдельном ящике для голосования.

Ранее со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову сообщалось, что в Петербурге и Пятигорске зафиксированы нарушения на выборах. В этой связи она призвала принять меры, вплоть до увольнения глав территориальных избирательных комиссий.

Согласно видеозаписи, которую продемонстрировали в информационном центре ЦИК РФ, на УИК 1085 Пятигорска ночью в помещении, где расположены сейфы с бюллетенями, находились люди. Они закрыли камеру, направленную на сейфы, тряпкой.