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В Петербурге и в Пятигорске зафиксировали нарушения на выборах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге зафиксированы нарушения по хранению сейф-пакетов; глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала местный избирком принять меры вплоть до увольнения главы комиссии.

"Здесь налицо очевидное преступление. Я думаю, что здесь может рассматриваться, предположительно, сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, который избирается. По своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры вплоть до увольнения председателя ТИК", - заявила Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Как уточнил член ЦИК РФ Николай Левичев, речь идет о ТИК №27 в Московском районе Петербурга. Нарушения были выявлены на избирательном участке №771.

Кроме того, Памфилова потребовала уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.

"Немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все (результаты выборов за 17 и 18 сентября), что можно отменить", - заявила она.

Согласно видеозаписи, которую продемонстрировали в информационном центре ЦИК РФ, на УИК 1085 Пятигорска ночью в помещении, где расположены сейфы с бюллетенями, находились люди. Они закрыли камеру, направленную на сейфы, тряпкой.

Петербург Пятигорск ЦИК РФ Элла Памфилова

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