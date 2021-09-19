Дегтярев вышел в лидеры на хабаровских выборах после обработки 33% протоколов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев от ЛДПР лидирует на выборах главы региона с 59,77% голосов после обработки 33,33% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Кандидат Марина Ким от "Справедливой России - За правду" набирает 24,63% голосов, Владимир Парфенов от "Партии пенсионеров" - 9,89%, Бабек Мамедов от партии "Родина" получил 3,37%.

Ранее в воскресенье стало известно, что экзит-полы ФОМ показали победу Дегтярева на выборах хабаровского губернатора. По результатам опроса, Дегтярев набирает 61,6% голосов, Марина Ким от "Справедливой России - Патриотов - За правду" - 24,4%.

В Единый день голосования с 17 по 19 сентября в РФ избирают в том числе глав девяти регионов.