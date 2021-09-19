МВД РФ не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Нарушений, способных повлиять на итоги Единого дня голосования, не зафиксировано, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов.

"На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют. Также информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, у нас не зафиксировано", - сказал он воскресенье, выступая в ЦИК.

Как сообщил Давыдов, "на сегодняшний день с момента начала голосования поступило более 750 обращений, связанных с проведением выборов".

Представитель МВД рассказал, что всего, с начала выборной кампании в министерство поступило порядка 5,8 тысяч обращений, "что в полтора раза меньше, чем на парламентских выборах 2016 года".

Министерство сообщило в Следственный комитет РФ о 77 нарушениях на выборах. "Мы стараемся оперативно разрешать поступающие к нам обращения граждан. Те, которые не относятся к нашей компетенции, направляем по подследственности", - сказал Давыдов.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.