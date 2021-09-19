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Хроника последних дней СССР

Явка на выборах в Госдуму на 18:00 составила более 45%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на парламентских выборах на 18:00 третьего дня голосования превысила 45%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Явка на выборах депутатов Госдумы на территории РФ на 18:00 по местному времени составила 45,15%", - сказала она в информцентре ЦИК в воскресенье.

Памфилова ожидает, что явка избирателей еще вырастет.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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