Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что все организаторы "безобразий" на выборах в Санкт-Петербурге должны понести наказание.

"В конце концов, все эти организаторы подобных безобразий когда-то должны быть привлечены к ответственности, наказаны. Неотвратимость наказания должна, в конце концов, наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Она напомнила, что ранее в Санкт-Петербург были откомандированы член ЦИК, сотрудники аппарата ЦИК и правоохранительных органов, "понимая и прогнозируя, выявляя на каждой стадии (кампании) те или иные нарушения". "Чтобы предупредить все, что возможно, а что невозможно предупредить, - выявить", - сказала председатель Центризбиркома.

"Мы это ожидали. Именно поэтому, вы знаете, что на протяжении долгого времени пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербурге, избирательную систему. Трижды ставили "неуд" работе городской избирательной комиссии. Почти за два года после безобразных выборов 2019 года пытались сделать все возможное, что в рамках наших полномочий. К сожалению, не получили поддержки в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти", - посетовала Памфилова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге, кандидат на выборах в городской парламент Александр Шишлов также заявил, что на выборах в Петербурге в этом году зафиксировано больше нарушений, чем в предыдущие избирательные кампании.

Он отметил, что в аппарат уполномоченного на вечер воскресенья поступило почти 400 обращений о нарушениях. "Мы имеем сведения о множестве нарушений избирательных прав, значительная часть которых подтверждается видеоматериалами, фотографиями", - сказал Шишлов на пресс-конференции.

По его мнению, есть ситуации, которые связаны с совершением уголовных преступлений. Наиболее вопиющие случаи были показаны в воскресенье на заседании Центральной избирательной комиссии, сказал уполномоченный. В частности, по его словам, речь идет об инциденте, когда на одном из избирательных участков видеокамера была завешана картоном, и был закрыт доступ к сейфу, где хранится документация.

Другой случай, который, по мнению Шишлова, носит уголовный характер, - когда под видеокамеры выносились сейфы с сейф-пакетами с бюллетенями, а потом вносились. "Что происходило в промежутке, пока неизвестно", - отметил омбудсмен. По его словам, все материалы по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы, следователи проводят опросы.