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СКР начал доследственные проверки по фактам нарушений на выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) начал доследственные проверки по фактам нарушений на выборах и сообщениям о кибератаках из-за рубежа на систему электронного голосования, сообщили в ведомстве.

"В ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки. Главой ведомства работа в этом направлении поставлена на контроль в центральном аппарате", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

"Также проводится доследственная проверка по сообщениям о кибератаках из-за рубежа на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, по мере развития информационных технологий, возросли и возможности преступников "к посягательству на основополагающие права граждан, и, в частности, из-за рубежа".

"Факты, имевшие место в дни всероссийского голосования, свидетельствуют о спланированных действиях в информационном поле. С одной стороны - это попытка помешать гражданам реализовать свои конституционные права, с другой - дискредитация органов государственной власти", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что СК "во взаимодействии с другими правоохранительными органами примет все возможные меры для установления источников таких действий и даст правовую оценку всем подобным фактам".

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах.

Накануне начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Михаил Давыдов сообщил на брифинге в ЦИК, что ведомство направило в СК 77 заявлений о нарушениях в ходе процедуры голосования на выборах.

В России с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.

СКР Александр Бастрыкин

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