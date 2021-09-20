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Хроника последних дней СССР

Врио главы Мордовии Здунов побеждает на выборах главы региона

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы Мордовии Артем Здунов, по предварительным данным, лидирует на выборах главы республики с 79,34% голосов избирателей, следует из материалов на сайте ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин (10,88%), на третьем - кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин (5,8%). Александр Лемкин от партии пенсионеров набирает 2,19%.

Артем Здунов занимает пост врио главы Мордовии с 18 ноября 2020 года. Он выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия".

Мордовия Артем Здунов Единая Россия

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