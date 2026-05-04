Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал решение главы Мордовии Артема Здунова вновь баллотироваться на выборах в регионе.

На встрече с президентом Здунов отметил, что еще много вопросов, которые необходимо решить, и у него есть силы, желание и энергия.

"Я бы хотел продолжить работу с Мордовией, это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу и, если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы в этом году. Уже пятилетний срок проходит, и состоятся выборы", - сказал глава региона.

Президент оценил работу Здунова и сказал: "У вас в целом получается. Поэтому я хочу - конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса, - я хочу пожелать вам успехов".

При этом Путин отметил, что есть вопросы, на которые необходимо обратить внимание. "Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение. Но вы занимаетесь этим всем, вы в материале", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в целом работа в регионе поставлена. "Уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, будут вашей командой, под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз, третий раз говорю: надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным, и, конечно, заложить это в будущую вашу программу", - сказал президент РФ.

Здунов в 2010-2018 гг. работал заместителем министра, а затем министром экономики Татарстана.

С 7 февраля 2018 года занимал должность председателя правительства Дагестана.

18 ноября 2020 года указом президента РФ назначен врио главы Мордовии.

29 сентября 2021 года по итогам выборов вступил в должность главы Мордовии.