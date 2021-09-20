КПРФ обошла "Единую Россию" на выборах в Госдуму в Якутии

В республике подсчитано 100% голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму в Якутии КПРФ набирает 35,15% голосов избирателей, следует из данных регионального ЦИК. На выборах 2016 года коммунисты получили в республике вдвое меньше голосов - 14,35%.

На втором месте - "Единая Россия" (ЕР) с 33,22% голосов (в 2016 году - 46,42%). Далее следуют партия "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия - за правду" - 8,19% (в 2016 году - 15,19%), ЛДПР - 5,14% (в 2016 году - 10,7%).

По якутскому одномандатному округу с 21,61% голосов победил Петр Аммосов, выдвинутый партией КПРФ. У Петра Черкашина (ЕР) - 20,07%, Федота Тумусова ("Справедливая Россия - за правду") - 19,55%. Всего в Госдуму от Якутии баллотировались девять кандидатов.