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Хроника последних дней СССР

Единороссы и "эсеры" обжалуют победу КПРФ на выборах в Думу в Якутии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представители партий "Единая Россия" (ЕР) и "Справедливая Россия - за правду" подали в понедельник заявления о пересмотре итогов голосования на выборах в Госдуму в Якутии, сообщил журналистам на пресс-конференции председатель ЦИК республики Евгений Федоров.

"Уже есть заявления на предмет пересмотра итогов голосования по политическим партиям. Будем разбираться. (...) Мы можем на нашем уровне рассмотреть (заявления - ИФ) во вторник-среду", - сказал Федоров.

Как сообщалось, по предварительным данным, после обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму в Якутии КПРФ набирает 35,15% голосов избирателей.

На втором месте - "Единая Россия" с 33,22% голосов (в 2016 году - 46,42%). Далее следуют партия "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия - за правду" - 8,19% (в 2016 году - 15,19%), ЛДПР - 5,14% (в 2016 году - 10,7%).

Явка избирателей оказалась выше на 3%, чем в 2016 году, и составила 51,23%.

Справедливая Россия - за правду Единая Россия Якутия Госдума

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