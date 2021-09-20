Итоги электронного голосования будут объявлены к утру

На данный момент есть результаты онлайн-голосования в 6 из 7 регионов, нет данных по Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Итоги электронного голосования на сентябрьских выборах в России, в том числе в Москве, подведут к утру понедельника, сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Илья Массух.

"Думаю, что к утру должны быть (результаты электронного голосования - ИФ), часов в пять", - сказал Массух журналистам.

Как сообщалось, партия "Единая Россия" набрала 54,25% по результатам подсчета дистанционного электронного голосования в шести из семи регионов России, где оно было доступно. Данные были представлены в информцентре ЦИК РФ в воскресенье вечером. Подсчеты по Москве не объявлялись.

По словам руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, задержка в подсчете электронных голосов в Москве вызвана трудностями с учетом переголосовавших онлайн избирателей.

Механизм переголосования позволяет избирателю изменить свой голос в течение трех часов того же дня, в который он проголосовал.