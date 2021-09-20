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Хроника последних дней СССР

ЦИК не увидел проблем с вводом протоколов по электронному голосованию

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что проблем с вводом протоколов по электронному голосованию нет, все внесенные данные корректно отражены в результатах.

"Среди введенных протоколов - все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в систему ГАС "Выборы", корректно отражены в соответствующих территориальных комиссиях, то есть у нас на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по дистанционному электронному голосованию нет, они введены, корректным образом отражены в результатах голосования по партиям и по кандидатам", - сказал он.

Электронное голосование на выборах проходило в Москве и Севастополе, а также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Москва использовала платформу, разработанную мэрией, остальные регионы - систему, созданную ЦИК, Минцифры и "Ростелекомом".

В Москве публикация результатов онлайн-голосования задержалась до утра из-за необходимости перепроверять результаты. Как сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, задержка была вызвана тем, что штаб "не до конца продумал технологическую историю". По его словам, итоги голосования сомнений не вызывают, но есть сомнения в процедуре подсчета голосов.

https://www.interfax.ru/russia/792423

Центризбирком Николай Булаев Москва Алексей Венедиктов

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