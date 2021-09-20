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Хроника последних дней СССР

"Единая Россия" набирает более 46% после подсчета половины голосов

Кроме того, кандидаты от партии власти лидируют в 193 одномандатных округах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" уверенно побеждает на думских выборах, следует из данных Центризбиркома.

Так, согласно данным ЦИК, после подсчета 50,02% протоколов УИК по федеральному округу единороссы набирают 46,11% голосов.

По одномандатным округам после подсчета 50,11% протоколов УИК "Единая Россия" получает 85,78%, или 193 места.

Таким образом, с учетом мест, на которые партия может дополнительно рассчитывать после пропорционального распределения между победителями голосов, полученных не прошедшими в парламент партиями, единороссы претендуют более чем на 300 кресел в Госдуме, что составляет конституционное большинство.

Также в Госдуму, по текущим данным, проходят еще четыре партии: КПРФ с 21,40% голосов по федеральному округу, ЛДПР - с 8,07%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,62%, а также новый участник парламентских выборов "Новые люди", которые набирают пока 5,97% по федеральному округу.

В России в воскресенье завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Госдума РФ Единая Россия ЦИК РФ

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