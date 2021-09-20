Турчак заявил, что пятерка ЕР пока не определилась, идти ли в Думу

Агитационный баннер партии "Единая Россия" Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что федеральная пятерка кандидатов партии на парламентских выборах пока не приняла решение, как распорядиться своими мандатами.

"Это только их решение. Мы будем с ними общаться, в понедельник я буду встречаться с Анной Кузнецовой", - сказал Турчак журналистам.

Так он ответил на вопрос, принято ли решение о том, кто из пятерых членов федерального списка партии пойдет в Думу.

По его словам, подобные встречи планируются также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и главой фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, однако основным вопросом на них будут детали финансирования программы партии в преддверии внесения бюджета в Госдуму. Турчак добавил, что, как ожидается, кандидаты могут озвучить свое решение о переходе в Думу на этой неделе, в том числе поднять эту тему на встречах.

В федеральный список "Единой России" на парламентских выборах, помимо Кузнецовой, Шмелевой и Проценко, входят также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

После обработки половины протоколов "Единая Россия" набирает более 46% голосов, еще 193 места единороссы, предварительно, получают по одномандатным округам. Также в Госдуму на данный момент проходят еще четыре партии: КПРФ с 21,40% голосов по федеральному округу, ЛДПР - с 8,07%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,62% и "Новые люди", которые набирают 5,97% по федеральному округу.