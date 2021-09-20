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Хроника последних дней СССР

ЕР набирает в Москве на выборах в Думу 38,7% после подсчета половины голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 49,6% протоколов и результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму РФ по Москве "Единая Россия" получила более трети голосов, следует из данных общественного штаба по наблюдению за выборами.

По данным штаба, "Единая Россия" получила 38,7% голосов. На втором месте КПРФ с 21,3%. Третье место занимает ЛДПР с 7,3%. За ней с небольшим отрывом идут партии "Новые люди" и "Справедливая Россия" (7,2%). "Яблоко" набирает 4,4%.

Голосование на выборах различного уровня проходило в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период шли выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Также в этот период в Москве состоялись довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

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