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ЕР получает более 48% на думских выборах после подсчета 70% голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" удерживает уверенное лидерство на парламентских выборах, прошедших в России 17-19 сентября, после подсчета более двух третей протоколов.

Согласно данным информцентра ЦИК РФ, после подсчета 70,20% протоколов УИК "Единая Россия" занимает 48,46% кресел в Госдуме по федеральному округу. За ней идет КПРФ с 20,29%, ЛДПР - с 7,69%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,43%. Также, предварительно, в Думу проходит "новичок" - партия "Новые люди", которая пока получает 5,5% голосов.

После подсчета 70,25% протоколов УИК по одномандатным округам, "Единая Россия" получает 196 мест, в 14 округах лидируют представители ЛДПР, в семи - кандидаты от СПРЗ, еще в трех - кандидаты от ЛДПР, "Яблока", партии "Родина", "Партии Роста", и "Гражданской платформы" соответственно, а также три самовыдвиженца.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

В настоящее время подсчет голосов продолжается. Текущие данные ЦИК не учитывают результаты онлайн-голосования в шести регионах и Москве.

Госдума РФ Единая Россия ЦИК РФ

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