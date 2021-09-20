Врио главы Пензенской области Мельниченко победил на выборах губернатора

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Пензенской области по результатам обработки 100% протоколов с результатом 72,38% голосов побеждает врио главы региона, секретарь местного регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Мельниченко, сообщили "Интерфаксу" в областном избиркоме.

Кандидат в губернаторы от КПРФ Олег Шаляпин набирает 12,35 % голосов, Александр Васильев, выдвинутый ЛДПР, набирает 5,67 % голосов, результат кандидата от "Справедливой России" Алексей Шпагин - 5,69%, кандидат от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", депутат пензенской городской думы Петр Чугай - 2,3%.

Явка на выборах составила 57%.

На прошлых выборах 13 сентября 2020 года главой региона был избран действующий на тот момент губернатор Иван Белозерцев, он набрал 78,72% голосов. Явка составила 56,64%.

26 марта на пост врио главы Пензенской области был назначен сенатор Олег Мельниченко. Он сменил Ивана Белозерцева, которого 24 марта задержали по подозрению в коррупции.

Олег Мельниченко

Олег Мельниченко родился 21 мая 1973 года. В 1997 закончил Пензенский пединститут им. В.Г. Белинского, в 2009 получил юридическое образование в Пензенском государственном университете.

С 2006 года занимал различные должности в правительстве Пензенской области, в том числе - министра образования, вице-губернатора, зампредседателя правительства региона.

С апреля 2009 года - помощник, затем заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области VI созыва от регионального отделения партии "Единая Россия".

Наделен полномочиями сенатора от парламента региона 26 сентября 2017 года.

Возглавляет Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Имеет государственные награды - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Дружбы. Ученая степень - кандидат исторических наук.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой "школы губернаторов".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая получила название "школа губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.