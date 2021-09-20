Мельниченко набрал 72,38% голосов на выборах главы Пензенской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко по итогам обработки 100% протоколов лидирует с 72,38% на выборах главы региона, передаёт корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Вторым идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин, он набирает 12,35%. Кандидат от "Справедливой России - За правду" Алексей Шпагин набирает 5,69%. Кандидат от ЛДПР Александр Васильев получил 5,67% и кандидат от Партии пенсионеров Петр Чугай набирает 2,30%.

Олег Мельниченко - врио руководителя Пензенской области с 26 марта 2021 года. Он сменил Ивана Белозерцева, которого 24 марта задержали по подозрению в коррупции. На выборы идет от партии "Единая Россия".