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Во всех регионах Сибири на выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Сибирском федеральном округе составила в среднем более 40%, во всех регионах, по предварительным данным, побеждает "Единая Россия", сообщает Сибирский окружной информцентр.

"Наибольшую активность проявили избиратели Республики Тыва и Кемеровской области. На избирательные участки пришли свыше 77% имеющих право голоса в Туве и почти 70% в Кузбассе. Наименьшая явка в Новосибирской и Иркутской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации региональных избирательных комиссий, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

"По предварительным данным, во всех субъектах Федерации округа лидирует партия "Единая Россия", на втором месте - КПРФ. На выборах в региональные законодательные органы Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областей также большинство у "Единой России", второе место занимает КПРФ", - отмечает информцентр.

На выборах главы Тувы победу одерживает Владислав Ховалыг с предварительным результатом более 86%, следующий кандидат набирает чуть более 4%.

Сибирь Госдума

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