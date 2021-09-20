ЕР предварительно получила порядка 315 мест в парламенте

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия", по предварительным данным, получает в Государственной думе порядка 120 мандатов по федеральному списку и 195 - по одномандатным округам, что в совокупности обеспечит партии конституционное большинство в нижней палате.

"По состоянию на 8 утра, по спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на брифинге в понедельник.

Таким образом, партия предварительно получает порядка 315 мест в парламенте, что обеспечивает ей конституционное большинство (более 300 из 450 мест).

Турчак добавил, что существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в партии не зафиксировали.

Ранее информцентр ЦИК РФ сообщил, что после подсчета 70,20% протоколов УИК "Единая Россия" занимает 48,46% кресел в Госдуме по федеральному округу.

За ней идет КПРФ с 20,29%, ЛДПР - с 7,69%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,43%. Также, предварительно, в Думу проходит "новичок" - партия "Новые люди", которая пока получает 5,5% голосов.

После подсчета 70,25% протоколов УИК по одномандатным округам, "Единая Россия", как сообщал информцентр ЦИК РФ, получает 196 мест, в 14 округах лидируют представители ЛДПР, в семи - кандидаты от СПРЗ, еще в трех - кандидаты от ЛДПР, "Яблока", партии "Родина", "Партии Роста", и "Гражданской платформы" соответственно, а также три самовыдвиженца.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.