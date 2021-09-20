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Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми

По данным источника, есть погибшие и пострадавшие

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте.

"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", - сказал представитель пресс-службы.

ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях. "Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно", - говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".

"Если вы едете в университет - разворачивайтесь!", - добавляется в сообщении вуза.

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