Источник сообщил о нейтрализации стрелявшего в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Человек, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, нейтрализован, сообщил источник "Интерфакса".

"Нападавший ликвидирован в перестрелке ответным огнем", - сказал он.

В аккаунте университета во "ВКонтакте" говорится, что стрелявший задержан.

Вуз ранее сообщил, что неизвестный стрелял по людям из травматического оружия на территории кампуса, на улице. Пострадали четверо. Это случилось около 11 часов утра (9 утра по московскому времени).

Занятия в вузе отменили. Сообщалось об эвакуации людей из 8-го корпуса университета. Преподаватель Иван Печищев сообщил в фейсбуке, что закрылся со своими студентами в аудитории. В соцсетях появились видео со студентами, прыгающими из окон второго этажа.