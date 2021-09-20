Удальцова от КПРФ победила на выборах в Думу по одномандатному округу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Анастасия Удальцова побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Госдуму РФ после обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

Согласно данным, Удальцова получила 31,09% голосов. На втором месте кандидат от "Единой России" Светлана Разворотнева с 29,68% голосов. Армен Гаспарян ("Справедливая Россия - за правду") набирает 7,33%.

Анастасия Удальцова - жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.