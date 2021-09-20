Поиск
Хроника последних дней СССР

Удальцова от КПРФ победила на выборах в Думу по одномандатному округу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Анастасия Удальцова побеждает в своем одномандатном округе на выборах в Госдуму РФ после обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

Согласно данным, Удальцова получила 31,09% голосов. На втором месте кандидат от "Единой России" Светлана Разворотнева с 29,68% голосов. Армен Гаспарян ("Справедливая Россия - за правду") набирает 7,33%.

Анастасия Удальцова - жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

Анастасия Удальцова КПРФ Госдума Сергей Удальцов

Новости

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
Нападения в школах и вузах

Стрелявшего в Перми ранил сотрудник ДПС

Нападения в школах и вузах

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

Нападения в школах и вузах

Минздрав сообщил о семи госпитализированных после стрельбы в Перми

Нападения в школах и вузах

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов
Нападения в школах и вузах

Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

Женщина скончалась во время полета из Антальи в Екатеринбург

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');